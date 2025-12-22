22 दिसंबर 2025,

सोमवार

विदेश

Moscow Bomb Blast: मॉस्को में कार में हुआ बम धमाका, जनरल फानिल सरवरोव की मौत

Moscow Car Bomb: विस्फोट उस समय हुआ जब सैन्य अधिकारी अपनी कार में मौजूद थे। धमाका इतना तेज था कि लेफ्टिनेंट के कई छर्रे लगे और चेहरे की हड्डी क्षतिग्रस्त हो गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Dec 22, 2025

car bomb,Russia, Moscow Car Bomb, Russian General Killed in Car Bomb,

मॉस्को में कार में हुआ बम धमाका (Photo-X)

Moscow Bomb Blast: मॉस्को में सोमवार को कार में बम धमाका हुआ, जिसमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की मौत हो गई। रूसी अधिकारियों का कहना है कि इस हमले में यूक्रेन का हाथ हो सकता है। रूस की जांच समिति की प्रवक्ता ने कहा कि रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के ऑपरेशनल ट्रेनिंग निदेशालय के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फानिल सरवरोव की चोटों के कारण मौत हो गई।

इमारत के पास हुआ विस्फोट

रूसी अधिकारियों ने पुष्टि की कि विस्फोट कार बम के कारण हुआ था और लेफ्टिनेंट की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जांचकर्ता हमले के पीछे के कारणों की जांच में जुट गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विस्फोट एक इमारत के पास कार पार्किंग में हुआ था। 

वहीं शुरुआती जांच में सामने आया है कि विस्फोट उस समय हुआ जब सैन्य अधिकारी अपनी कार में मौजूद थे। धमाका इतना तेज था कि लेफ्टिनेंट के कई छर्रे लगे और चेहरे की हड्डी क्षतिग्रस्त हो गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 

पिछले साल भी अधिकारी की हुई थी मौत

बता दें कि पिछले साल 17 दिसंबर को सेना के परमाणु, जैविक और रासायनिक सुरक्षा बलों के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव की उनके अपार्टमेंट भवन के बाहर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में छिपाए गए बम से हत्या कर दी गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने ली थी।

हमले के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किरिलोव की हत्या को रूस की सुरक्षा एजेंसियों की एक बड़ी भूल बताया और कहा कि उन्हें इससे सबक लेना चाहिए और अपनी कार्यकुशलता में सुधार करना चाहिए।

इसके अलावा, शनिवार को यूक्रेन की आपातकालीन सेवाओं द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, रूस ने दक्षिणी यूक्रेनी शहर ओडेसा में बंदरगाह सुविधाओं पर मिसाइल हमला किया, जिसमें आठ लोग मारे गए और 27 अन्य घायल हो गए।

खबर शेयर करें:

