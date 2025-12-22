Moscow Bomb Blast: मॉस्को में कार में हुआ बम धमाका, जनरल फानिल सरवरोव की मौत

Moscow Bomb Blast: मॉस्को में सोमवार को कार में बम धमाका हुआ, जिसमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की मौत हो गई। रूसी अधिकारियों का कहना है कि इस हमले में यूक्रेन का हाथ हो सकता है। रूस की जांच समिति की प्रवक्ता ने कहा कि रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के ऑपरेशनल ट्रेनिंग निदेशालय के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फानिल सरवरोव की चोटों के कारण मौत हो गई।