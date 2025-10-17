पीएम मोदी ने की मिस्र के विदेश मंत्री अब्देलती से मुलाकात

Indian Prime Minister Narendra Modi with Egyptian Foreign Minister Badr Abdelatty (Photo - PM Modi's social media)
मिस्र (Egypt) के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती (Badr Abdelatty) इस समय भारत (India) दौरे पर हैं। इस दौरान आज, शुक्रवार, 17 अक्टूबर को उनकी मुलाकात भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने उनका भारत में स्वागत किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हुई। गाज़ा शांति समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अपने मित्र राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सीसी (Abdel Fattah el-Sisi) के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। भारत-मिस्र रणनीतिक साझेदारी हमारे लोगों, हमारे साझा क्षेत्र और मानवता के लाभ के लिए निरंतर मज़बूत होती जा रही है।"
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग