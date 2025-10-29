Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

विदेश जा रही फ्लाइट में भारतीय छात्र का बवाल, कांटे वाली चम्मच से दो किशोरों पर हमला

शिकागो से जर्मनी जा रही लुफ्थांसा फ्लाइट में भारतीय छात्र प्रणीत कुमार उसिरिपल्ली ने दो किशोरों पर कांटे की छन्नछ से हमला किया और एक महिला को थप्पड़ मारा, जिससे फ्लाइट की बोस्टन में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 29, 2025

हिरासत में विदेश जा रहा भारतीय छात्र (IG)

अमेरिका में एक भारतीय नागरिक पर शिकागो से जर्मनी जा रही लुफ्थांसा एयरलाइंस की फ्लाइट में दो 17 वर्षीय किशोरों पर कांटे वाली चम्मच (फोर्क) से हमला करने और एक महिला यात्री को थप्पड़ मारने का गंभीर आरोप लगा है। आरोपी की पहचान प्रणीत कुमार उसिरिपल्ली (28) के रूप में हुई है, जो भारत का निवासी है। इस घटना के बाद फ्लाइट को बोस्टन लॉगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पूरा मामला?

मैसाचुसेट्स जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की। कोर्ट दस्तावेजों के अनुसार, घटना शनिवार (25 अक्टूबर) को लुफ्थांसा फ्लाइट LH-431 पर हुई, जो शिकागो ओ'हेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्रैंकफर्ट (जर्मनी) के लिए रवाना हुई थी। आरोपी उसिरिपल्ली अमेरिका में स्टूडेंट वीजा पर मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट में बाइबिल स्टडीज में मास्टर्स प्रोग्राम में दाखिला लेकर पढ़ रहा था, लेकिन उसके पास देश में वैध रहने का स्टेटस नहीं है।

कांटे वाली चम्मच से किया हमला

अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) के अनुसार,खाने के बाद युवक मिडिल सीट पर हल्की नींद में सो रहा था। जब वह जागा, तो उसने उसिरिपल्ली को अपने ऊपर खड़े पाया। आरोपी ने तुरंत उसके बाएं कंधे पर चम्मच से वार किया, जिससे चोट लग गई। इसके बाद उसने दूसरे युवक की ओर लपका और उसके सिर के पिछले हिस्से पर चम्मच से प्रहार किया।

महिला को थप्पड़ मरने का आरोप

क्रू मेंबर्स (फ्लाइट स्टाफ) ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ काल्पनिक पिस्तौल के आकार में बनाया, उसे मुंह में डालकर ट्रिगर दबाने का अभिनय किया। फिर वह एक महिला यात्री की ओर बढ़ा और उसे थप्पड़ मार दिया। उसने क्रू मेंबर्स पर भी थप्पड़ मारने का प्रयास किया। इस व्यवहार से घबराए चालक दल ने फ्लाइट को बोस्टन की ओर मोड़ दिया, जहां सुरक्षित लैंडिंग के बाद उसिरिपल्ली को हिरासत में ले लिया गया।

दोषी साबित होने पर 10 साल की जेल

उसिरिपल्ली पर अमेरिकी जिला अदालत में "विशेष विमान क्षेत्राधिकार में विमान पर यात्रा के दौरान शारीरिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से खतरनाक हथियार से हमला" का एक मामला दर्ज किया गया है। दोषी साबित होने पर उसे अधिकतम 10 वर्ष की जेल, 3 वर्ष की निगरानी में रिहाई और 2,50,000 डॉलर (करीब 2.1 करोड़ रुपये) तक का जुर्माना हो सकता है।

मामले की जांच जारी

FBI बोस्टन ने भी इस मामले की जांच की है। आरोपी को फिलहाल हिरासत में रखा गया है, और अदालत में पेशी की तारीख तय की जा रही है। यह घटना अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में मानसिक स्वास्थ्य और शराब सेवन की जांच जरूरी है, हालांकि अभी तक आरोपी के मोटिव का खुलासा नहीं हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

29 Oct 2025 12:40 pm

Hindi News / World / विदेश जा रही फ्लाइट में भारतीय छात्र का बवाल, कांटे वाली चम्मच से दो किशोरों पर हमला

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

प्लेन हुआ क्रैश और फिर जलकर खाक, केन्या में 11 लोगों की मौत

Plane crashes in Kenya
विदेश

सोना 5000 डॉलर तक चमकेगा: एलबीएमए का अनुमान, भारत-पाकिस्तान में कीमतें आसमान छू रहीं!

विदेश

पीएम मोदी ने की नई जापानी पीएम ताकाइची से फोन पर बात, दी बधाई और भारत-जापान पार्टनरशिप कर की चर्चा

Indian PM Narendra Modi talks to Japanese PM Sanae Takaichi
विदेश

ट्रंप के ब्राजील टैरिफ पर सीनेट ने लगाई मुहर, क्या भारत के एक्सपोर्ट को राहत मिलेगी ?

Trump Brazil Tariff Rejection
विदेश

‘भारत के साथ ट्रेड डील करेगा अमेरिका’… ट्रंप ने किया बड़ा दावा, पीएम मोदी को लेकर भी कही बड़ी बात

Trump at Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.