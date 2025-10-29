विदेश जा रही फ्लाइट में भारतीय छात्र का बवाल, कांटे वाली चम्मच से दो किशोरों पर हमला

क्रू मेंबर्स (फ्लाइट स्टाफ) ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ काल्पनिक पिस्तौल के आकार में बनाया, उसे मुंह में डालकर ट्रिगर दबाने का अभिनय किया। फिर वह एक महिला यात्री की ओर बढ़ा और उसे थप्पड़ मार दिया। उसने क्रू मेंबर्स पर भी थप्पड़ मारने का प्रयास किया। इस व्यवहार से घबराए चालक दल ने फ्लाइट को बोस्टन की ओर मोड़ दिया, जहां सुरक्षित लैंडिंग के बाद उसिरिपल्ली को हिरासत में ले लिया गया।