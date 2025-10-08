Patrika LogoSwitch to English

भारतीय छात्रों के साथ ‘ज्यादती’! अमरीका नहीं दे रहा रहा वीजा, चीन के मुक़ाबले आधे छात्रों को मिला US वीजा

भारतीय छात्रों को इस समय स्टूडेंट वीजा के संकट से जूझना पड़ रहा है। एडमिशन मिलने के बाद स्टूडेंट फीस भी भर चुके हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने जाने के लिए वीजा नहीं मिल रहा। दो महीनों में भारतीय छात्रों की दिए गए वीजा का संख्या पिछले वर्ष की तुलना में करीब 45–50% घटकर आधी रह गई है।

less than 1 minute read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 08, 2025

H-1B visa

अमरीका में भारतीयों को चीनियों से आधे छात्र वीजा (PC: Gemini)

Indian student f-1 visa rejection Rate: अमरीका में जुलाई और अगस्त 2025 के दौरान भारतीय छात्रों को जारी किए गए स्टूडेंट वीजा में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अमरीका के इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनेस्ट्रेशन के आंकड़ों के अनुसार, इन दो महीनों में भारतीय छात्रों की दिए गए वीजा का संख्या पिछले वर्ष की तुलना में करीब 45–50% घटकर आधी रह गई है।

जुलाई में यह संख्या 24,298 से घटकर 13,027 रह गई, जबकि अगस्त में 74,825 से गि रकर 41,540 पर आ गई। इसके मुकाबले, चीन से आने वाले छात्रों की गिरावट मात्र 12.4% रही। चीन के छात्रों को अगस्त में जारी स्टूडेंट वीजा की संख्या अगस्त में 86,647 रही। यह आंकड़ा बताता है कि चीनियों को भारतीय छात्रों की तुलना में लगभग दोगुना वीज़ा मिला।

जुलाई-अगस्त हैं छात्रों के लिए अहम

विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट भारतीय छात्रों के लिए अमरीका में शिक्षा हासिल करने की राह को चुनौतीपूर्ण बना सकती है। जुलाई-अगस्त के महीने विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि नए शैक्षणिक वर्ष के लिए अधिकांश छात्र इसी समय अमरीका पहुंचते हैं। गौरतलब है कि अगस्त 2025 में कुल अंतरराष्ट्रीय छात्र आगमन लगभग 313138 रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में करीब 19 फीसदी कम है।

08 Oct 2025

