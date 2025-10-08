भारतीय छात्रों के साथ ‘ज्यादती’! अमरीका नहीं दे रहा रहा वीजा, चीन के मुक़ाबले आधे छात्रों को मिला US वीजा

विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट भारतीय छात्रों के लिए अमरीका में शिक्षा हासिल करने की राह को चुनौतीपूर्ण बना सकती है। जुलाई-अगस्त के महीने विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि नए शैक्षणिक वर्ष के लिए अधिकांश छात्र इसी समय अमरीका पहुंचते हैं। गौरतलब है कि अगस्त 2025 में कुल अंतरराष्ट्रीय छात्र आगमन लगभग 313138 रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में करीब 19 फीसदी कम है।