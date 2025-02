‘अवैध प्रवासियों’ को अमेरिका से निकालने के कारण बीच में ही नौकरियां छोड़ रहे भारतीय छात्र

Indian students in US: अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ‘अवैध प्रवासियों’ को देश से निकालने और सख्त आव्रजन कार्रवाई के बीच उच्च शिक्षा और सुनहरे करियर की तलाश में जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए बहुत मुश्किल हो गई है।

Indian students in US: अमेरिका के प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) के अवैध प्रवासियों (illegal immigrants) पर सख्त होने के कारण भारतीय छात्रों की मुसीबत आ गई है । अमेरिका में वीजा मिलने में गिरावट (visa issues) आई है, नौकरी की संभावनाएं घटती जा रही हैं और कार्यस्थलों पर बढ़ती निगरानी ने छात्रों की चिंता बढ़ा दी है। कई भारतीय छात्र ( Indian students in US) अपनी अंशकालीन नौकरियां छोड़ चुके हैं और कुछ छोड़ने की तैयारी में है। बहुत से भारतीय छात्रों ने शिकायत की है कि उनके कार्यस्थलों पर वर्दीधारी अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं और उनके छात्र पहचान पत्र और कार्य प्राधिकरण की जांच कर रहे हैं। नौकरी खोने और निर्वासन (Deportation of indians) के डर से छात्र अपनी नौकरियां छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। इससे कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले भारतीय छात्रों के लिए यह स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई है।