अमेरिका में लापता हुई भारतीय युवती, पुलिस कर रही तलाश, NRI समुदाय और रिश्तेदारों से मदद की अपील

Indian woman missing in USA after arranged marriage trip: भारतीय युवती सिमरन (24) भारत से अमेरिका अरेंज मैरिज के लिए पहुंची थी, लेकिन अब वह यूएस (Indian woman missing in USA) से लापता हो गई है। उसे 20 जून को न्यू जर्सी में आखिरी बार देखा गया था। न्यू जर्सी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि वह अपने फोन लगातार चेक कर रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, लेकिन वह परेशान नहीं दिखी। अधिकारियों के मुताबिक, सिमरन (Simran missing New Jersey) को अंग्रेजी बोलने में मुश्किल है (Non-English speaker missing in America) और उसके पास जो फोन है, वह सिर्फ वाई-फाई के जरिए ही काम कर सकता है। पुलिस का मानना है कि सिमरन की शादी के लिए अमेरिका आने का (Arranged marriage gone wrong USA) जो दावा किया गया है, वह शायद सही नहीं हो। अधिकारियों को शक है कि वह मुफ्त हवाई यात्रा करने के लिए अमेरिका आई हो सकती है।