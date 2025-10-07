इंडोनेशिया में स्कूल बिल्डिंग के मलबे से निकले 12 और शव, मरने वालों की संख्या पहुंची 61

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक सोमवार को रेस्क्यू टीम ने मलबे से 12 शव और कम से कम सात शरीर के अंग बरामद किए। बचाव दल अभी भी उन दो छात्रों की तलाश कर रहा है, जिनकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि उनमें से किसी के भी जिंदा होने की संभावना नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि ज़्यादातर शवों की हालत ऐसी थी कि उनकी पहचान करना मुश्किल था। ऐसे में अपने बच्चों की मौत के दुख से गुजर रहे उनके घरवालों ने शवों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल दिए, जिनकी मदद से शवों की पहचान की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, सोमवार तक 17 शवों की पहचान कर उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है।