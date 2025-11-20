इस देश में 4 दिसंबर से बंद हो जाएगा इंस्टाग्राम- फेसबुक, जानिए वजह

बैन होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम (File Photo)
Instagram Ban for Children: सोशल मीडिया दिग्गज मेटा ने गुरुवार को घोषणा की है कि वह ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के यूजर्स के इंस्टाग्राम- फेसबुक और थ्रेड्स अकाउंट को 4 दिसंबर 2025 से धीरे-धीरे ब्लॉक करना और हटाना शुरू कर देगी। यह कदम ऑस्ट्रेलियाई सरकार के उस नए कानून से ठीक पहले उठाया जा रहा है, जो 10 दिसंबर 2025 से पूरे देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह बैन लगा देगा।
मेटा के बयान के अनुसार, आज से ही 13-15 साल के ऑस्ट्रेलियाई यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजा जा रहा है कि उनका अकाउंट जल्द बंद हो जाएगा। 4 दिसंबर से नए अंडर-16 अकाउंट ब्लॉक होंगे और मौजूदा अकाउंट्स का एक्सेस रद्द किया जाएगा। 10 दिसंबर तक सभी अंडर-16 अकाउंट हटा दिए जाने की उम्मीद है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया में करीब 3.5 लाख इंस्टाग्राम और 1.5 लाख फेसबुक अकाउंट 13-15 साल के बच्चों के हैं, जिन पर अब ताला लगने वाला है।
अगर किसी 16 साल या उससे ज्यादा उम्र के यूजर का अकाउंट गलती से बंद हो जाता है, तो वह इन तरीकों से उम्र वेरिफाई कर अकाउंट वापस पा सकता है-
नया कानून कहता है कि अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी 16 साल से कम उम्र के यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर रखती पाई गई, तो उसे प्रति उल्लंघन अधिकतम 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 283 करोड़ रुपये) का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यही वजह है कि मेटा, टिकटॉक समेत सभी बड़ी कंपनियां पहले से ही सख्ती दिखा रही हैं।
मेटा ने एक बार फिर कानून पर असहमति जताते हुए कहा, “हम बच्चों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन माहौल चाहते हैं, लेकिन उन्हें उनके दोस्तों, परिवार और कम्युनिटी से पूरी तरह काट देना सही समाधान नहीं है।”
ऑस्ट्रेलिया के इस कदम के बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भी जल्द ही ऐसा ही कानून लाने की घोषणा कर चुके हैं। वहीं नीदरलैंड की सरकार ने इस साल अभिभावकों को पहले ही सलाह दे दी है कि वे 15 साल से कम उम्र के बच्चों को टिकटॉक, स्नैपचैट जैसे ऐप्स इस्तेमाल न करने दें। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर दुनिया भर में सख्ती बढ़ रही है।
