इस देश में 4 दिसंबर से बंद हो जाएगा इंस्टाग्राम- फेसबुक, जानिए वजह

Instagram Ban for Children: सोशल मीडिया दिग्गज मेटा ने गुरुवार को घोषणा की है कि वह ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के यूजर्स के इंस्टाग्राम- फेसबुक और थ्रेड्स अकाउंट को 4 दिसंबर 2025 से धीरे-धीरे ब्लॉक करना और हटाना शुरू कर देगी। यह कदम ऑस्ट्रेलियाई सरकार के उस नए कानून से ठीक पहले उठाया जा रहा है, जो 10 दिसंबर 2025 से पूरे देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह बैन लगा देगा।