US-Iran War: ‘एक घंटे में तबाह कर दूंगा’, ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, IRGC ने भी दिया अल्टीमेटम

ट्रंप ने पिछले हफ्ते दी गई अपनी कड़ी चेतावनी का भी बचाव किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरी सभ्यता आज रात मर जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। उनका तर्क था कि इसी कड़ी भाषा की वजह से ईरान वार्ता की मेज पर आया। उन्होंने कहा, "उस बयान ने उन्हें वार्ता की मेज तक पहुंचाया और वे उसे छोड़कर नहीं गए।" ट्रंप ने आगे यह भी चेतावनी दी कि वे एक दिन में ईरान को तबाह कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक घंटे के भीतर ईरान के सभी बिजली संयंत्र और पुल नष्ट किए जा सकते हैं, जिसे दोबारा बनाने में दस साल से भी अधिक का समय लगेगा।