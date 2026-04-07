‘यूरेनियम चोरी करना चाहता है अमेरिका’, ईरान ने पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन पर उठाये सवाल

Iran-America War: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने के बजाय बढ़ता ही नजर आ रहा है। ट्रंप ने ईरान को मंगलवार तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका पर चोरी का आरोप लगाया है। इस बार मामला एक सैन्य रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा है, जिस पर ईरान ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दावा किया था कि उनकी स्पेशल फोर्स ने ईरान में गिराए गए एक F-15E फाइटर जेट के दूसरे पायलट को सुरक्षित निकाल लिया है। ट्रंप ने इसे “बहादुरी भरा मिशन” बताया था। लेकिन ईरान इस कहानी को मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने इस ऑपरेशन पर कई सवाल उठाये हैं। सोमवार को ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाएई ने इस ऑपरेशन पर कई शंकाएं जताई। उनका कहना है कि जिस इलाके में अमेरिकी पायलट के होने की बात कही गई, वह उस जगह से काफी दूर है जहां अमेरिकी सेना ने उतरने की कोशिश की थी।