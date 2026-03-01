UAE पर हमला: 20 बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन की बारिश, भारतीय समेत 8 की मौत से मचा कोहराम

Iran Ballistic Missile Attack: अमेरिका-इजरायल और ईरान में बीच जारी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे है कि अगले 10 दिन यानी 6 अप्रैल तक हमला नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वे ईरान को धमकियां दे रहा है। इसी बीच खबर आ रही है कि ईरानी सेना ने शनिवार को 20 बैलिस्टिक मिसाइलों और 37 ड्रोन से संयुक्त अरब अमीरात पर हमला किया। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने इसका दावा किया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने बताया कि सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया है।