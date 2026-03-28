672 घंटे से दुनिया से कटा ईरान: न फोन काम कर रहा न इंटरनेट, अपनों की खबर को तरसे लोग!

Khuzestan Steel Plant Attack: पश्चिम एशिया में भड़की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले एक महीने से अमेरिका-इजरायल और ईरान के युद्ध से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। इस आग में ईरान भी झुलस रहा है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध से ईरान में 672 घंटों से डिजिटल ब्लैकआउट जारी है। इंटरनेट पर पाबंदी लग जाने से आम जनता का बहुत बुरा हाल है। न फोन काम कर रहा है न ही इंटरनेट चल रहा है, ऐसे में लोग अपनों की खबर भी नहीं ले पा रहे है। ईरान में रोजाना मिसाइल और ड्रोन हमले की खबर सामने आ रही है। इस जंग की वजह से कई देशों में एलपीजी गैस और पेट्रोल-डीजल का संकट खड़ा हो गया है।