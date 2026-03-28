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672 घंटे से दुनिया से कटा ईरान: न फोन काम कर रहा न इंटरनेट, अपनों की खबर को तरसे लोग!

ईरान में बीते 672 घंटों से डिजिटल ब्लैकआउट जारी है। निगरानी समूह नेटब्लॉक्स का कहना है कि इंटरनेट पर पाबंदी लगी- जो अमेरिकी-इजरायली हमलों के शुरू होने के बाद ईरानी अधिकारियों द्वारा पूरे देश में लगाई गई थी। अब इसे एक महीने के लिए बढ़ा दी गई है।

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भारत

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Shaitan Prajapat

Mar 28, 2026

Khuzestan Steel Plant Attack

Khuzestan Steel Plant Attack (AI Photo)

Khuzestan Steel Plant Attack: पश्चिम एशिया में भड़की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले एक महीने से अमेरिका-इजरायल और ईरान के युद्ध से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। इस आग में ईरान भी झुलस रहा है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध से ईरान में 672 घंटों से डिजिटल ब्लैकआउट जारी है। इंटरनेट पर पाबंदी लग जाने से आम जनता का बहुत बुरा हाल है। न फोन काम कर रहा है न ही इंटरनेट चल रहा है, ऐसे में लोग अपनों की खबर भी नहीं ले पा रहे है। ईरान में रोजाना मिसाइल और ड्रोन हमले की खबर सामने आ रही है। इस जंग की वजह से कई देशों में एलपीजी गैस और पेट्रोल-डीजल का संकट खड़ा हो गया है।

ईरान में डिजिटल ब्लैकआउट 672 घंटे तक जारी

ईरान में बीते 672 घंटों से डिजिटल ब्लैकआउट जारी है। निगरानी समूह नेटब्लॉक्स का कहना है कि इंटरनेट पर पाबंदी लगी- जो अमेरिकी-इजरायली हमलों के शुरू होने के बाद ईरानी अधिकारियों द्वारा पूरे देश में लगाई गई थी। अब इसे एक महीने के लिए बढ़ा दी गई है।

न फोन काम कर रहा न इंटरनेट

उन्होंने आगे कहा कि ठीक एक महीने पहले शनिवार की सुबह 28 फरवरी को ईरान में डिजिटल अंधकार छा गया क्योंकि अधिकारियों ने वैश्विक इंटरनेट तक पहुंच बंद कर दी थी। पूरे चार सप्ताह यानी 672 घंटे बीत जाने के बाद भी यह ब्लैकआउट जारी है। इससे ईरानियों के संवाद करने और जानकारी प्राप्त करने के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इंटरनेट की कमी के कारण आम नागरिकों के लिए बातचीत करना और आने वाले हमलों के बारे में सतर्क रहना मुश्किल हो जाता है।

इजरायली हमलों में क्षतिग्रस्त हुए संयंत्र में ईरान का इस्पात उत्पादन रुकारया

स्थानीय मीडिया के अनुसार, संयंत्र का संचालन करने वाली कंपनी का हवाला देते हुए इजरायली हमलों में प्रमुख सुविधाओं को निशाना बनाए जाने के बाद एक बड़े ईरानी इस्पात संयंत्र में उत्पादन निलंबित कर दिया गया है। खुजेस्तान स्टील कंपनी ने कहा कि शुक्रवार के हमलों में कई इकाइयों को नुकसान पहुंचने के बाद उसकी उत्पादन लाइनें बंद कर दी गई हैं।

इजरायली हमले में दक्षिणी लेबनान में चार सीरियाई किसानों की मौत

दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों से चार ​सी​रियाई किसानों की जान चली गई है। नागरिक सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि अल-हन्निये नगर पालिका में इजरायली हवाई हमले में चार लोग मारे गए और नौ अन्य घायल हो गए। नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने अल जजीरा अरबी में हमारे सहयोगियों को बताया कि हमले में इलाके में काम कर रहे सीरियाई किसानों को निशाना बनाया गया था।

इजरायली सेना का दावा- हिज़्बुल्लाह के दो वरिष्ठ संचार अधिकारियों को मार गिराया

इजरायली सेना का कहना है कि उसने शुक्रवार को हिज़्बुल्लाह की संचार इकाई के दो वरिष्ठ सदस्यों को मार गिराया। सेना ने दोनों की पहचान अयूब हुसैन याकूब और यासिर मुहम्मद मुबारक के रूप में की है। सेना ने टेलीग्राम पर जारी एक बयान में कहा कि याकूब लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए एक हमले में मारा गया। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि उसकी वायु और नौसेना बलों ने रात भर दक्षिणी लेबनान के विभिन्न क्षेत्रों पर हमला किया। सेना ने बताया कि उन्होंने हथियार डिपो, लॉन्चर और सैन्य संरचनाओं को निशाना बनाया।

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Missile Attack in UAE(Symbolic AI Image)

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Published on:

28 Mar 2026 04:36 pm

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