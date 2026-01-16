डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बीच एक्शन में भारत: ईरान से 10,000 से अधिक नागरिकों को निकालने की तैयारी शुरू

सरकार के सूत्रों ने मीडिया को बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों से संपर्क शुरू कर दिया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन देश छोड़ना चाहता है। हालांकि, इंटरनेट सेवाओं के कई इलाकों में बंद होने और फोन लाइनों के सीमित अवधि में ही काम करने के कारण ये प्रक्रिया भौतिक रूप से की जा रही है। सरकारी सूत्रों ने दावा किया कि वे सभी भारतीय छात्रों के संपर्क में हैं और जल्द से जल्द चार्टर्ड उड़ानों की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राथमिकता उन क्षेत्रों को दी जा रही है जो हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित हैं।