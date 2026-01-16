ईरान के ‘डेथ जोन’ से वतन वापसी: लौटते भारतीयों की आंखों में खूनखराबे का खौफ और जुबां पर दुआएं

Iran crisis Indians evacuation: ईरान में बढ़ते तनाव और अशांति के बीच आज (16 जनवरी 2026) का दिन भारत के लिए राहत और चिंता दोनों भरा रहा। तेहरान (Iran Conflict 2026) से दिल्ली और कश्मीर के लिए उड़ानें फिर से शुरू होने के बाद सैकड़ों भारतीय सुरक्षित स्वदेश लौट रहे (Indians in Iran evacuation) हैं। विदेश मंत्रालय (MEA) स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और लगभग 9,000 भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। जानकारी के अनुसार ईरान में वर्तमान संकट के बीच वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा और निकासी को लेकर सरकार बेहद गंभीर है।