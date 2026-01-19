ईरान नहीं करेगा अमेरिकी ठिकानों पर हमला, विदेश विभाग के दावे को किया खारिज

बगाई ने कहा कि ईरानी सेना का उद्देश्य सिर्फ अपने देश की रक्षा करना है। ईरान की सेना अपने देश की संप्रभुता और रक्षा क्षमताओं को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। हालांकि इसके साथ ही बगाई ने साफ तौर पर चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा और अमेरिका को करारा जवाब देगा। बगाई के अनुसार अमेरिका काफी समय से ईरान को धमकियाँ दे रहा है, लेकिन ईरान का युद्ध शुरू करने का कोई इरादा नहीं है। ईरान हमेशा रक्षात्मक नीति अपनाता है, लेकिन किसी भी हमले का जवाब देबे से भी पीछे नहीं हटेगा।