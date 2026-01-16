ईरान के सरकारी मीडिया टीवी ने ट्रंप को दी जान से मारने की धमकी – “इस बार गोली होगी सिर के आर-पार”

ईरान (Iran) में विरोध प्रदर्शन के बीच मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। ईरान में बिगड़े हालात की वजह से अमेरिका (United States Of America) से भी तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने तो ईरान पर हमला करने की इच्छा बना ली थी,लेकिन अब बताया जा रहा है कि ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर हमला करने के प्लान को टाल दिया है। इसी बीच ईरान के सरकारी मीडिया टीवी ने ट्रंप को धमकी दे दी है।