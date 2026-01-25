25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

हसीना का दिल्ली भाषण बना तूफान, बांग्लादेश ने भारत को दी कड़ी चेतावनी

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, “बांग्लादेश की सरकार और जनता इस घटना से हैरान और आहत है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 25, 2026

Sheikh Hasina speech in Delhi 2026, Bangladesh reacts to Hasina speech 2026, India Bangladesh diplomatic row 2026,

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना (Photo-IANS)

बांग्लादेश ने रविवार को कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इस बात से “हैरान और स्तब्ध” है कि भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को नई दिल्ली में सार्वजनिक रूप से संबोधन करने की अनुमति दी। पड़ोसी देश ने इसे बांग्लादेश की जनता और सरकार का खुला अपमान बताया है।

बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं। छात्र आंदोलन के बाद उनका 15 साल पुराना शासन समाप्त हो गया था। इसके बाद शुक्रवार को दिल्ली के एक प्रेस क्लब में उन्होंने ऑडियो माध्यम से अपना पहला सार्वजनिक संबोधन दिया।

बांग्लादेश की एक अदालत ने नवंबर 2024 में शेख हसीना को अनुपस्थिति में दोषी ठहराते हुए उन्हें हत्या के लिए उकसाने, हत्या के आदेश देने और अत्याचार रोकने में विफल रहने का दोषी माना था। अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है।

‘भारत ने खतरनाक मिसाल कायम की’

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, “बांग्लादेश की सरकार और जनता इस घटना से हैरान और आहत है। दिल्ली में इस तरह का कार्यक्रम होने देना और एक सामूहिक हत्यारोपी को खुलेआम नफरत भरा भाषण देने की अनुमति देना बांग्लादेश के लोगों और सरकार का घोर अपमान है।”

ढाका ने चेतावनी दी कि इस तरह की अनुमति एक खतरनाक मिसाल है, जिससे भारत-बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंध गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

शेख हसीना ने क्या कहा था?

अपने भाषण में बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जनता से यूनुस सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की और कहा कि यह सरकार निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में सक्षम नहीं है।

हसीना ने यूनुस को “भ्रष्ट, सत्ता का भूखा और देशद्रोही” बताते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी सरकार को गिराने की साजिश में अहम भूमिका निभाई।

उन्होंने कहा, “इस संकट की घड़ी में पूरे राष्ट्र को एकजुट होकर मुक्ति संग्राम की भावना से प्रेरित होना होगा। विदेशी ताकतों के इशारे पर चल रही कठपुतली सरकार को किसी भी कीमत पर हटाना होगा।”

ये भी पढ़ें

ट्रंप की धमकी के बाद बंकर में जा छिपे मुस्लिम देश के सबसे बड़े लीडर, दुनियाभर में मची खलबली
विदेश
iran, Iran-Us Tension, Ayatollah Ali Khamenei, Donald Trump,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Jan 2026 09:25 pm

Hindi News / World / हसीना का दिल्ली भाषण बना तूफान, बांग्लादेश ने भारत को दी कड़ी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

दिग्गज पत्रकार मार्क टुली का 90 साल की उम्र में निधन, लंबे समय तक BBC से रहे जुड़े

Mark Tully Death, Mark Tully dies at age 90, Mark Tully death age 90, Sir Mark Tully obituary age 90, Mark Tully passes away, British journalist Mark Tully, mark tully bbc journalist,
विदेश

ट्रंप की धमकी के बाद बंकर में जा छिपे मुस्लिम देश के सबसे बड़े लीडर, दुनियाभर में मची खलबली

iran, Iran-Us Tension, Ayatollah Ali Khamenei, Donald Trump,
विदेश

लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही, इंडोनेशिया के पासिरलांगु गांव में मरने वालों की संख्या पहुंची 16

Landslide in Indonesia
विदेश

चीन की चालबाजी जारी, ताइवान के पास दिखे 4 चाइनीज़ फाइटर जेट्स और 7 जहाज

Chinese fighter jets
विदेश

‘चीन में हुई तख्तापलट की कोशिश फेल’, कनाडा में रहने वाली चीनी राइटर ने बताया- क्यों गिरफ्तार हुए जनरल झांग?

Xi Jinping Political Purge (1)
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.