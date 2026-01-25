हसीना का दिल्ली भाषण बना तूफान, बांग्लादेश ने भारत को दी कड़ी चेतावनी

बांग्लादेश ने रविवार को कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इस बात से “हैरान और स्तब्ध” है कि भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को नई दिल्ली में सार्वजनिक रूप से संबोधन करने की अनुमति दी। पड़ोसी देश ने इसे बांग्लादेश की जनता और सरकार का खुला अपमान बताया है।