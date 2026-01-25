दिग्गज पत्रकार मार्क टुली का 90 साल की उम्र में निधन, लंबे समय तक BBC से रहे जुड़े

मार्क टुली का 90 साल की उम्र में हुआ निधन
बीबीसी के पूर्व पत्रकार मार्क टुली का रविवार को निधन हो गया। उन्होंने 90 साल की उम्र में नई दिल्ली में आखिरी सांस ली। BBC में उनके पूर्व सहयोगी सतीश जैकब ने निधन की पुष्टि की है। उन्होंने 30 साल तक BBC में काम किया था और करीब 20 साल दिल्ली ब्यूरो का नेतृत्व किया।
मार्क टली का जन्म 1935 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने जुलाई 1994 में बीबीसी से इस्तीफा दिया था। इसके बाद वे नई दिल्ली से एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कार्य करने लगे।
बीबीसी के पूर्व पत्रकार मार्क टुली को अपने जीवन में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 1985 में 'ऑफिसर ऑफ दी ऑर्डर ऑफ दी ब्रिटिश एम्पायर' बनाया गया। इसके अलावा उन्हें 1992 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया और 2005 में पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया।
मार्क टुली ने भारत पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में “द हार्ट ऑफ इंडिया” शामिल है, जिसमें भारतीय समाज और राजनीति की जमीनी हकीकत दिखाई गई है। इसके अलावा “नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया” भारत की जटिलताओं को समझने की कोशिश करती है। “इंडिया इन स्लो मोशन” में उन्होंने सामाजिक-आर्थिक असमानताओं का विश्लेषण किया है। “नॉन-स्टॉप इंडिया” (शेखर गुप्ता के साथ), “द सिक्स्थ एस्टेट” और “अमृतसर: मिसेज गांधीज लास्ट बैटल” भी उनकी चर्चित पुस्तकें हैं।
मार्क टुली ने भारतीय पत्रकारिता में खास पहचान बनाई। उन्होंने बीबीसी के साथ लगभग तीन दशकों तक काम किया और लंबे समय तक इसके नई दिल्ली ब्यूरो प्रमुख रहे। आपातकाल, इंदिरा गांधी का दौर, सिख विरोधी दंगे और अयोध्या आंदोलन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं की उनकी रिपोर्टिंग बेहद संतुलित और गहन मानी जाती है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग