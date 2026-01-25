दिग्गज पत्रकार मार्क टुली का 90 साल की उम्र में निधन, लंबे समय तक BBC से रहे जुड़े

मार्क टुली ने भारत पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में “द हार्ट ऑफ इंडिया” शामिल है, जिसमें भारतीय समाज और राजनीति की जमीनी हकीकत दिखाई गई है। इसके अलावा “नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया” भारत की जटिलताओं को समझने की कोशिश करती है। “इंडिया इन स्लो मोशन” में उन्होंने सामाजिक-आर्थिक असमानताओं का विश्लेषण किया है। “नॉन-स्टॉप इंडिया” (शेखर गुप्ता के साथ), “द सिक्स्थ एस्टेट” और “अमृतसर: मिसेज गांधीज लास्ट बैटल” भी उनकी चर्चित पुस्तकें हैं।