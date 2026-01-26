ताइपे 101 फतह: रॉक क्लाइंबर एलेक्स होनोल्ड का ऐतिहासिक कारनामा, बिना रस्सी 91 मिनट में की चढ़ाई

कैलिफोर्निया के रहने वाले 40 वर्षीय एलेक्स होनोल्ड फ्री-सोलो क्लाइम्बिंग की दुनिया के सबसे बड़े नामों में शामिल हैं। इससे पहले उन्होंने अमेरिका के योसेमाइट नेशनल पार्क में स्थित करीब 3,000 फीट ऊंची एल कैपिटन चट्टान पर बिना रस्सी चढ़ाई कर दुनिया भर में पहचान बनाई थी। इस उपलब्धि पर बनी ‘फ्री सोलो’ नामक डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। ताइपे 101 पर की गई यह चढ़ाई उनके करियर की सबसे साहसी और चर्चित उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है।