Iran Gas Crisis: ईरान से दक्षिणी इराक की गैस सप्लाई ठप, इराक में गहराया बिजली संकट

इस पूरी घटना का एक बड़ा पहलू मध्य पूर्व में चल रहा मौजूदा सैन्य और कूटनीतिक संघर्ष है। जहां एक तरफ ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच सैन्य तनाव अपने चरम पर है, वहीं यह माना जा रहा है कि ईरान ने अपनी घरेलू ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने या फिर क्षेत्रीय दबाव बनाने की रणनीति के तहत यह कदम उठाया हो। अक्सर युद्ध और तनाव की स्थिति में ऊर्जा संसाधनों का उपयोग एक रणनीतिक हथियार के रूप में किया जाता है। इस फैसले से यह भी स्पष्ट होता है कि इराक को अपनी ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करने के लिए अभी बहुत लंबा सफर तय करना है और अन्य देशों पर अत्यधिक निर्भरता उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बनी हुई है।