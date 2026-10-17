सऊदी अरब के खिलाफ हूतियों को ईरान की मदद, इजरायल से सहायता लेने पर क्या बोले नेतन्याहू

Iran Houthis: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान, हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच टकराव को लेकर नया दावा सामने आया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने सऊदी अरब और उसके यमनी सहयोगियों के खिलाफ हालिया हमलों में हूतियों को खुफिया जानकारी और रणनीतिक मार्गदर्शन दिया है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सऊदी अरब को हूतियों के खिलाफ लड़ाई में इजरायल की मदद स्वीकार कर लेनी चाहिए।