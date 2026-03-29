‘हमने फिर कर दिखाया’ – ईरान ने दी अमेरिका को बड़ी चुनौती, F-16 को निशाना बनाने का दावा

IRGC के अनुसार, ईरान की स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी विमान को सफलतापूर्वक टारगेट किया। इससे पहले ईरान ने F-35 स्टील्थ फाइटर जेट, F-15 और अन्य कई विमानों को मार गिराने का दावा किया था। ईरानी सूत्रों का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद अब तक अमेरिका के दो दर्जन से ज्यादा विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनमें F-15, F-16 और F-35 शामिल हैं। IRGC ने दावा किया कि उसकी एडवांस्ड सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम ने इन विमानों को होर्मुज स्ट्रेट और ईरान के दक्षिणी तट के पास निशाना बनाया।