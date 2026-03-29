28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘हमने फिर कर दिखाया’ – ईरान ने दी अमेरिका को बड़ी चुनौती, F-16 को निशाना बनाने का दावा

Iran IRGC Claims: ईरान के IRGC का नया दावा: अमेरिकी F-16 फाइटर जेट मार गिराया, जंग में कई एडवांस्ड विमानों को नष्ट करने का ऐलान।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Mar 28, 2026

US F-16 Shot

अमेरिकी F-16 फाइटर जेट (फाइल फोटो)

US F-16 Shot Down: ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अमेरिका को एक बार फिर बड़ी चुनौती देते हुए दावा किया है कि उसने अमेरिकी F-16 फाइटर जेट को निशाना बनाकर मार गिराया है। ईरानी मीडिया में प्रसारित बयान में IRGC ने इसे हमने फिर कर दिखाया की तर्ज पर पेश किया। यह दावा अमेरिका-इजराइल के साथ चल रही मध्य पूर्व की जंग के बीच आया है, जो 28 फरवरी 2026 से जारी है।

अमेरिका के दो दर्जन से ज्यादा विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त

IRGC के अनुसार, ईरान की स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी विमान को सफलतापूर्वक टारगेट किया। इससे पहले ईरान ने F-35 स्टील्थ फाइटर जेट, F-15 और अन्य कई विमानों को मार गिराने का दावा किया था। ईरानी सूत्रों का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद अब तक अमेरिका के दो दर्जन से ज्यादा विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनमें F-15, F-16 और F-35 शामिल हैं। IRGC ने दावा किया कि उसकी एडवांस्ड सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम ने इन विमानों को होर्मुज स्ट्रेट और ईरान के दक्षिणी तट के पास निशाना बनाया।

कुछ घटनाओं का वीडियो फुटेज जारी

ईरानी मीडिया ने कुछ घटनाओं का वीडियो फुटेज भी जारी किया है, हालांकि इनमें स्वतंत्र सत्यापन की कमी है। तेहरान टाइम्स और अन्य सरकारी चैनलों ने इसे अमेरिकी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब बताया। ईरान का कहना है कि उसकी मिसाइल सिटी और स्वदेशी रक्षा प्रणालियां अमेरिकी वायुसेना की श्रेष्ठता को चुनौती दे रही हैं।

अमेरिका का खंडन, दावे बिना सबूत

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान के सभी ऐसे दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। CENTCOM के प्रवक्ता ने कहा, यह जानकारी गलत है। कोई भी अमेरिकी फाइटर जेट ईरान द्वारा मार गिराया नहीं गया। F-35 मामले में अमेरिका ने स्वीकार किया था कि विमान इमरजेंसी लैंडिंग पर मजबूर हुआ, लेकिन इसे शॉट डाउन बताने से इनकार किया। F-18 या F-16 संबंधी दावों पर भी पेंटागन ने इसे प्रोपगैंडा करार दिया।

ये भी पढ़ें

UAE पर हमला: 20 बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन की बारिश, भारतीय समेत 8 की मौत से मचा कोहराम
विदेश
Iran Strike

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Published on:

28 Mar 2026 10:50 pm

Hindi News / World / ‘हमने फिर कर दिखाया’ – ईरान ने दी अमेरिका को बड़ी चुनौती, F-16 को निशाना बनाने का दावा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान का बड़ा दावा, दुबई में अमेरिकी ठिकाने को किया तबाह, जानें अमेरिका ने क्या कहा

Iran President Masoud Pezeshkian
विदेश

पुतिन का तकनीकी मास्टरप्लान: ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करेगा रूस

BRICS PUTIN
कारोबार

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच चीन के मिलिट्री एक्शन को लेकर बड़ा खुलासा

Middle East Conflict CHINA WAR
विदेश

रूस के दागेस्तान में बाढ़ से तबाही, राजधानी में लगी इमरजेंसी, 3 लाख से ज्यादा लोग अंधेरे में डूबे

Russia Floods
विदेश

सऊदी प्रिंस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की विवादित टिप्पणी, क्या टूट जाएगी अमेरिका-सऊदी की दोस्ती?

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.