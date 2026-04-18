हॉर्मुज में अमेरिका को कैसे परेशान कर रहा ईरान? दुनिया का सबसे ताकतवर युद्धपोत भी ‘मॉस्किटो फ्लीट’ के आगे फेल?

इन छोटी नावों की असली ताकत सिर्फ उनकी रफ्तार नहीं है, बल्कि उन पर लगे हथियार हैं- मिसाइलें और ड्रोन, जिन्हें ये नावें या तट पर छिपे ठिकानों से लॉन्च किया जा सकता है। इसी वजह से, होर्मुज स्ट्रेट जैसे बेहद अहम समुद्री रास्ते में यह फ्लीट एक बड़ा खतरा बना रहता है, क्योंकि यह कभी भी शिपिंग को रोकने या नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है।