ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध के बीच इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की हो सकती है बैठक, जानें डिटेल्स



सिर्फ राजनीतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि सैन्य स्तर पर भी संपर्क जारी है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भी ईरानी नेतृत्व से बातचीत की है। खबरें यह भी हैं कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी संपर्क किया है। यानी पर्दे के पीछे काफी तेजी से बातचीत चल रही है, भले ही सब कुछ खुलकर सामने न आ रहा हो। वहीं दूसरी ओर, अमेरिका की तरफ से यह संकेत दिए जा रहे हैं कि बातचीत में कुछ प्रगति हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि कई मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और कूटनीति को मौका देने के लिए पांच दिन तक सैन्य कार्रवाई रोक दी गई है। यह बयान अपने आप में अहम माना जा रहा है। लेकिन तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। ईरान ने इन दावों से दूरी बनाई है। उसने साफ कहा है कि पिछले 24 दिनों में अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हुई। यानी दोनों पक्षों के बयान एक-दूसरे से मेल नहीं खाते, जिससे स्थिति थोड़ी उलझी हुई भी लगती है।