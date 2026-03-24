अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे को ईरान ने बताया ‘फर्जी’, ईरानी सरकार का कहना- ट्रंप की यह सोची-समझी चाल

Iran Israel War: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हाल के दिनों में “बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत” हुई है। ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं। बल्कि, इस तरह की खबरों को “फर्जी” बताते हुए ईरान ने आरोप लगाया कि ये सब तेल और वित्तीय बाजारों को प्रभावित करने की साजिश है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागर गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दो टूक कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस तरह की खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं, ताकि बाजारों में हेरफेर किया जा सके और मौजूदा हालात से ध्यान भटकाया जा सके।