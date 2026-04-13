चीन ने अमेरिका को दिया दो टूक जवाब, ईरान को मदद पहुंचाने की बात पर दुनिया के लिए कड़ा संदेश



असल में, यह पूरा विवाद उस समय सामने आया जब एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन, ईरान की रक्षा क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकता है। लेकिन चीन बार-बार यही दोहरा रहा है कि वह किसी भी संघर्ष में शामिल पक्ष को हथियार नहीं दे रहा। इधर, होर्मुज जलमार्ग को लेकर भी माहौल गरमाया हुआ है। यह समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे अहम तेल आपूर्ति मार्गों में गिना जाता है। ऐसे में जब अमेरिका की ओर से इसे बंद करने की चेतावनी दी गई, तो चीन ने सभी देशों से संयम बरतने की अपील की।