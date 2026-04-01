डोनल्ड ट्रंप का दावा, ईरान संघर्ष अंत की ओर, होर्मुज पर भी दिया बड़ा संकेत



होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को लेकर भी ट्रंप ने बड़ी बात कही। उन्होंने संकेत दिया कि जैसे ही अमेरिका वहां से पीछे हटेगा, हालात अपने आप सामान्य हो जाएंगे। उनका मानना है कि इस क्षेत्र पर निर्भर देशों को अब खुद आगे आना होगा और अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के कुल तेल सप्लाई का करीब एक चौथाई हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ट्रंप ने कुछ देशों पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि जो देश ईंधन की कमी से जूझ रहे हैं, वे सिर्फ अमेरिका की ओर देखने के बजाय खुद भी कदम उठाएं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत हो तो वे सीधे होर्मुज जाकर अपना तेल खुद ले आएं। उनके इस बयान को कई लोग कड़ा और असामान्य मान रहे हैं।