ईरान जंग में नया मोड़: अपनों ने ही छोड़ा साथ? 4 ताकतवर देशों ने अमेरिका के लिए बंद किया अपना आसमान

यह फैसला ईरान युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों की बढ़ती अनिच्छा को दर्शाता है। ये चार देश नाटो के सदस्य या निकट सहयोगी हैं, फिर भी उन्होंने प्रत्यक्ष संघर्ष से दूरी बनाए रखने का फैसला किया है। स्विट्जरलैंड ने तो अपनी पारंपरिक तटस्थता (neutrality) का हवाला देते हुए ईरान युद्ध से जुड़े अमेरिकी सैन्य उड़ानों की दो अनुमतियों को खारिज कर दिया। स्पेन ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अमेरिकी विमानों को न तो अपने हवाई क्षेत्र में आने देगा और न ही संयुक्त सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने देगा। फ्रांस और इटली ने भी इसी रुख को अपनाया है।