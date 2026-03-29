ईरान का बड़ा दावा, दुबई में अमेरिकी ठिकाने को किया तबाह, जानें अमेरिका ने क्या कहा

Iran-Israel-America war: मध्य पूर्व से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। खास बात ये है कि यह दावा दुबई में अमेरिकी ठिकानों पर हमले को लेकर किया गया है, जिसे लेकर अब दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तसनीम के मुताबिक, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने दुबई में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। दावा किया गया कि इन ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल के जरिए सटीक हमले किए गए। ईरान का कहना है कि इन जगहों पर सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मौजूद थे और हमले में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। तसनीम की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हमलों के बाद एंबुलेंस घंटों तक मौके पर आती-जाती रहीं और घायल व मृत सैनिकों को अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है।