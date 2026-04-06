‘जब अमेरिका ने अपने ही हवाई विमान को बम से उड़ा दिया’, जानें इसका कारण और इसपर ईरान के दावे का सच

Iran-Israel-America War: ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध को लेकर रोजाना नए अपडेट सामने आ रहे हैं। एक दिन पहले ही अमेरिका ने इस बात की पुष्टि की कि उसने ईरान में फंसे अपने पायलट को बचाकर वापस ले आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की पहाड़ियों में फंसे अपने एक पायलट को निकालने के लिए अमेरिका ने ऐसा जोखिम भरा ऑपरेशन चलाया, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खबरें सामने आ रही है कि इस ऑपरेशन की कीमत अमेरिका को भी चुकानी पड़ी। अमेरिका ने करोड़ों डॉलर के अपने ही विमान को बम से उड़ाकर नष्ट करना पड़ा।