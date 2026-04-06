6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘जब अमेरिका ने अपने ही हवाई विमान को बम से उड़ा दिया’, जानें इसका कारण और इसपर ईरान के दावे का सच

US Pilot Rescued In Iran: ईरान में फंसे पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने जोखिम भरा सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। मिशन के दौरान तकनीकी खराबी के चलते अपने ही विमान नष्ट करने पड़े, जिससे करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। ट्रंप ने इसे फिल्मी अंदाज का हाई-रिस्क रेस्क्यू मिशन बताया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Apr 06, 2026

US Pilot Rescued In Iran

US Pilot Rescued In Iran(AI Image-ChatGpt)

Iran-Israel-America War: ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध को लेकर रोजाना नए अपडेट सामने आ रहे हैं। एक दिन पहले ही अमेरिका ने इस बात की पुष्टि की कि उसने ईरान में फंसे अपने पायलट को बचाकर वापस ले आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की पहाड़ियों में फंसे अपने एक पायलट को निकालने के लिए अमेरिका ने ऐसा जोखिम भरा ऑपरेशन चलाया, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खबरें सामने आ रही है कि इस ऑपरेशन की कीमत अमेरिका को भी चुकानी पड़ी। अमेरिका ने करोड़ों डॉलर के अपने ही विमान को बम से उड़ाकर नष्ट करना पड़ा।

मिशन के दौरान क्या हुआ?


ईरान ने पायलट को पकड़ने के लिए इनाम तक घोषित कर दिया था। इसके बाद स्थानीय लोग और सेना, दोनों उसकी तलाश में जुट गए थे। अमेरिका ने पायलट को निकालने के लिए हेलिकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट विमान भेजे। लेकिन मिशन के दौरान हालात बिगड़ते चले गए। रिपोर्ट्स के अनुसार, दो ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टरों पर ईरान की तरफ से हमला हुआ, जबकि दो ट्रांसपोर्ट विमान तकनीकी खराबी के कारण उड़ान भरने लायक नहीं रहे। रेतीली जमीन पर लैंडिंग और मशीनों में आई दिक्कतों ने हालात और खराब कर दिए। ऐसे में अमेरिकी सेना के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब इन विमानों का क्या किया जाए?

क्यों उड़ाने पड़े अपने ही विमान?


अमेरिका को डर था कि अगर ये विमान वहीं छोड़ दिए गए, तो उनमें मौजूद अत्याधुनिक तकनीक और गोपनीय उपकरण ईरान के हाथ लग सकते हैं। यही वजह थी कि सेना ने बड़ा फैसला लेते हुए दोनों विमानों को खुद ही नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि इन विमानों की कीमत करीब 10 करोड़ डॉलर के आसपास थी। यानी पायलट को बचाने के लिए अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

ट्रंप ने बताया ‘फिल्म जैसा मिशन’

इस पूरे अभियान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि यह ऑपरेशन पूरी तरह गोपनीय रखा गया था और हर कदम बेहद सावधानी से उठाया गया। उनके मुताबिक, मिशन के दौरान लगातार पायलट की लोकेशन पर नजर रखी जा रही थी। उन्होंने इसे फिल्मी कहानी जैसा बताते हुए कहा कि यह ऑपरेशन दिन के उजाले में करीब सात घंटे तक चला। हालांकि ईरान ने भी यह दावा किया कि उन दो ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टरों को उनके सैनिक ने नष्ट किया। जिसके बाद ईरान ने इसका वीडियो भी शेयर किया और दावा कि ये उनकी सफलता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

06 Apr 2026 12:40 pm

Hindi News / World / ‘जब अमेरिका ने अपने ही हवाई विमान को बम से उड़ा दिया’, जानें इसका कारण और इसपर ईरान के दावे का सच

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

पाकिस्तान की सीक्रेट प्लानिंग! ईरान-अमेरिका जंग खत्म करने का फॉर्मूला तैयार, क्या खुलने वाला है होर्मुज जलडमरूमध्य?

विदेश

युद्ध के कमांड सेंटर में जाते हुए मोजतबा खामेनेई का नया वीडियो हुआ वायरल, अब सच्चाई आई सामने

Mojtaba Khamenei
विदेश

ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का पलटवार, यूएई और कुवैत पर दागे ड्रोन्स और मिसाइलें

Iran launches missiles and drones on UAE and Kuwait
विदेश

’45 दिन का सीजफायर’, ईरान ने मध्यस्थता कर रहे देशों को भेजा प्रस्ताव, क्या मान जाएंगे ट्रंप?

Donald Trump
विदेश

युद्ध में ईरान का साथ देने के लिए कतैब हिज़बुल्लाह आया आगे, अमेरिका-इज़रायल को दे दी बड़ी धमकी

Kataib Hezbollah
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.