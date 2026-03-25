ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे पाकिस्तानी जहाज को रोका, कहा- आपको अनुमति नहीं है

Iran-Israel War: ईरान-इजरायल के बीच 28 फरवरी से जंग जारी है। इस संघर्ष के कारण होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से दुनिया के कई देशों में होने वाली ईंधन की सप्लाई बाधित हुई है। ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से पैदा हुए तनाव के कारण कई देश ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं। इस कठिन परिस्थिति के बीच ईरान ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। ईरान ने ऊर्जा संकट से गुजर रहे पाकिस्तान के एक जहाज 'सेलेन' को होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से गुजरने से रोक दिया है। यह जहाज पाकिस्तान के कराची बंदरगाह जा रहा था।