ईरान-इजरायल संघर्ष: इस्लामिक देशों का बड़ा फैसला, खुले में इस कार्य को करने पर प्रतिबंध

ईरान-इजरायल युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष में अभी तक 2200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान में 1000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान की तरफ से हिज्बुल्लाह ने पहले इजरायल पर हमला किया था और उसके बाद इजरायल लगातार लेबनान में हमले कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान-इजरायल संघर्ष शुरू होने के बाद से कुवैत में 6 लोगों की मौत हुई है। इनमें एक 11 वर्षीय लड़की भी शामिल है।

इसके अलावा सऊदी सिविल डिफेंस ने बताया कि 8 मार्च को अल-खर्ज शहर में एक रिहायशी इमारत पर सैन्य मिसाइल गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिये कुवैत और यूएई पर भीषण प्रहार (Iran Attack UAE Kuwait) किया है। इस संघर्ष में ईरान ने UAE के हवाई क्षेत्र में 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और 1,000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं।