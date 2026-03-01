Iran-Israel War: ईरान से अमेरिका की क्या हुई बातचीत? डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर जारी किया बड़ा बयान

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में बताया कि होर्मुज स्ट्रेट से अब पहले से ज्यादा जहाज गुजर रहे हैं। स्कॉट बेसेंट ने आश्वासन दिया कि समय के साथ अमेरिका इस अहम समुद्री रास्ते पर फिर से पूरा नियंत्रण हासिल कर लेगा। होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नियंत्रण होने पर जहाजों की आवाजाही को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर अमेरिका अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए एस्कॉर्ट मुहैया कराएगा। इसके अतरिक्त जहाजों की सुरक्षा के लिए अमेरिका कई देशों के साथ मिलकर मल्टीनेशनल एस्कॉर्ट सिस्टम विकसित करेगा, ताकि समुद्री रास्तों पर फ्री नेविगेशन सुनिश्चित हो सके।