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ईरान ने इजरायल की न्यूक्लियर सिटी पर दागे मिसाइल, यहां पर है न्यूक्लियर प्लांट

इजरायल-ईरान तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंचा। नतांज पर हमले के बाद ईरान ने डिमोना पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। 20 लोग घायल हुए, परमाणु केंद्र सुरक्षित बताया गया। IAEA ने रेडिएशन सामान्य बताया, लेकिन हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और क्षेत्र में टकराव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

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भारत

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Anurag Animesh

Mar 22, 2026

Iran Israel War

Iran Israel War(AI Image-ChatGpt)

Iran Israel War: मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। इजरायल और ईरान के बीच चल रहा टकराव अब सीधे उन जगहों तक पहुंच गया है, जिनका संबंध परमाणु कार्यक्रमों से है। हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि दुनिया की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिक गई हैं। शनिवार को घटनाओं ने तेजी से करवट ली। पहले अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के सबसे बड़े परमाणु केंद्र नतांज पर एयरस्ट्राइक की। यह हमला अपने आप में बड़ा संदेश था। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी।

Iran Israel War: डिमोना शहर पर हमला


यह मिसाइल दक्षिणी इजरायल के नेगेव रेगिस्तान में स्थित डिमोना शहर में जाकर गिरी। इजरायली सेना ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि मिसाइल एक इमारत से टकराई। डिमोना कोई आम शहर नहीं है। यहीं के पास इजरायल का बेहद संवेदनशील परमाणु अनुसंधान केंद्र भी मौजूद है। इसलिए इस हमले को साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं माना जा रहा, बल्कि एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

कई लोग घायल


हमले के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए। इजरायल की आपातकालीन सेवा मैगन डेविड एडम की टीमें मौके पर पहुंचीं और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक करीब 20 लोग घायल हुए हैं। इनमें ज्यादातर लोग मिसाइल के टुकड़ों या भागते समय गिरने से चोटिल हुए। एक 10 साल का बच्चा भी घायल हुआ है, जिसकी हालत फिलहाल मध्यम बताई जा रही है।

वीडियो वायरल


सोशल मीडिया पर इस हमले का एक वीडियो भी तेजी से फैल रहा है। वीडियो में कथित तौर पर मिसाइल को जमीन पर गिरते हुए देखा जा सकता है। हालांकि ऐसे वीडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि हमेशा जरूरी होती है। इस पूरे मामले पर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी नजर बनाए हुए है। एजेंसी ने कहा है कि उसे घटना की जानकारी है, लेकिन फिलहाल नेगेव स्थित परमाणु केंद्र को किसी तरह के नुकसान के संकेत नहीं मिले हैं। साथ ही, आसपास के इलाकों में रेडिएशन स्तर सामान्य पाया गया है, जो फिलहाल राहत की बात है। इजरायली अधिकारियों के सामने अब एक बड़ा सवाल है- आखिर यह मिसाइल उनके मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर डिमोना तक कैसे पहुंच गई? इस पर जांच शुरू कर दी गई है।

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संबंधित विषय:

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US Israel Iran War

Updated on:

22 Mar 2026 03:53 am

Published on:

22 Mar 2026 03:52 am

Hindi News / World / ईरान ने इजरायल की न्यूक्लियर सिटी पर दागे मिसाइल, यहां पर है न्यूक्लियर प्लांट

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