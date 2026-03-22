ईरान ने इजरायल की न्यूक्लियर सिटी पर दागे मिसाइल, यहां पर है न्यूक्लियर प्लांट



सोशल मीडिया पर इस हमले का एक वीडियो भी तेजी से फैल रहा है। वीडियो में कथित तौर पर मिसाइल को जमीन पर गिरते हुए देखा जा सकता है। हालांकि ऐसे वीडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि हमेशा जरूरी होती है। इस पूरे मामले पर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी नजर बनाए हुए है। एजेंसी ने कहा है कि उसे घटना की जानकारी है, लेकिन फिलहाल नेगेव स्थित परमाणु केंद्र को किसी तरह के नुकसान के संकेत नहीं मिले हैं। साथ ही, आसपास के इलाकों में रेडिएशन स्तर सामान्य पाया गया है, जो फिलहाल राहत की बात है। इजरायली अधिकारियों के सामने अब एक बड़ा सवाल है- आखिर यह मिसाइल उनके मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर डिमोना तक कैसे पहुंच गई? इस पर जांच शुरू कर दी गई है।