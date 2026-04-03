युद्ध की भेंट चढ़ा मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पुल, यूएस-इजरायल के हमले में हुआ तबाह

Iran Israel War: मिडिल ईस्ट एक बार फिर तनाव की आग में जल रहा है, और इस बार खबर ईरान के अलबोर्ज प्रांत से आई है। युद्ध के कारण भयानक तबाही हो रही है। ईरान के अलबोर्ज प्रांत के करज इलाके में बन रहा B1 ब्रिज, जिसे क्षेत्र का सबसे बड़ा पुल बताया जा रहा था, हमले की चपेट में आ गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला अमेरिका और इजरायल की तरफ से हुआ है। यह पुल लगभग बनकर तैयार था। करोड़ों डॉलर की लागत से तैयार हो रहा यह प्रोजेक्ट ईरान के लिए सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक बड़ी आर्थिक और रणनीतिक उपलब्धि माना जा रहा था। लेकिन एक ही हमले ने इसकी हालत खराब कर दी। इतना ही नहीं, हमले के बाद पूरे इलाके में बिजली भी चली गई, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी ठहर सी गई।