इजरायल का लेबनान पर ताबड़तोड़ हमला, मारा गया हिजबुल्लाह प्रमुख का निजी सलाहकार

Iran-Israel-War: मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष एक बार फिर गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्तों के सीजफायर (US Iran Ceasefire) की घोषणा हो चुकी है वहीं दूसरी तरफ इजरायल के लेबनान पर हमले जारी है। इजरायल एक के बाद एक लेबनान पर हमले कर रहा है जिससे सीजफायर के तय सीमा से पहले खत्म होने का डर पैदा हो गया है। इसी बीच लेबनान से बड़ी खबर सामने आई है। इसके अनुसार इजरायल ने एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह प्रमुख के करीबी सहयोगी अली यूसुफ हरशी को मार गिराने का दावा किया है।