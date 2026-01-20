ईरान में प्रदर्शनकारियों को अल्टीमेटम – “3 दिन में सरेंडर करो नहीं तो…”

ईरान (Iran) में कुछ दिन पहले तक हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में जान-माल का भारी नुकसान हुआ। इन विरोध प्रदर्शनों की वजह से ईरान और अमेरिका (United States Of America) के बीच तनाव भी बढ़ गया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने तो ईरान पर हमले की भी धमकी दे दी थी। हालांकि ईरान के बड़े लेवल पर प्रदर्शनकारियों को फांसी न देने के वादे के बाद दोनों देशों में तनाव कुछ हद तक कम हुआ। हालांकि अब ईरान की सरकार ने हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों को दंगे करार दिया है।