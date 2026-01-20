20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान में प्रदर्शनकारियों को अल्टीमेटम – “3 दिन में सरेंडर करो नहीं तो…”

ईरान के पुलिस प्रमुख ने प्रदर्शनकारियों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 20, 2026

Ahmad-Reza Radan

Ahmad-Reza Radan (File Photo)

ईरान (Iran) में कुछ दिन पहले तक हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में जान-माल का भारी नुकसान हुआ। इन विरोध प्रदर्शनों की वजह से ईरान और अमेरिका (United States Of America) के बीच तनाव भी बढ़ गया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने तो ईरान पर हमले की भी धमकी दे दी थी। हालांकि ईरान के बड़े लेवल पर प्रदर्शनकारियों को फांसी न देने के वादे के बाद दोनों देशों में तनाव कुछ हद तक कम हुआ। हालांकि अब ईरान की सरकार ने हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों को दंगे करार दिया है।

प्रदर्शनकारियों को दिया अल्टीमेटम

ईरान के राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख अहमद-रेज़ा रादान (Ahmad-Reza Radan) ने देश में हुए दंगों में शामिल हुए प्रदर्शनकारियों को अल्टीमेटम दिया है। रादान ने प्रदर्शनकरियों को संदेश देते हुए कहा, "3 दिन में सरेंडर करो नहीं तो सरकार और पुलिस कानून के तहत सख्त कार्रवाई करेगी। दंगाइयों के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से एक्शन लिया जाएगा।"

सरेंडर करने वालों के साथ क्या होगा?

रादान ने बताया कि जो प्रदर्शनकारी तय समयसीमा के भीतर सरेंडर कर देंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। रादान ने कहा कि सरेंडर करने वालों को दुश्मन सैनिक नहीं, बल्कि धोखे में आए युवा समझा जाएगा और कम से कम सज़ा दी जाएगी। ऐसे लोगों को भ्रमित मानते हुए उनके साथ नरमी बरती जाएगी।

ईरान को अस्थिर करने की कोशिश

ईरानी सरकार का मानना है कि देश में हुए विरोध प्रदर्शन अस्थिरता को बढ़ाने के लिए हुए। ईरान के अधिकारियों का दावा है कि इसके पीछे अमेरिका के साथ ही इज़रायल (Israel) का भी हाथ था, जिससे देश में तख्तापलट के लिए दबाव बनाया जा सके।

ये भी पढ़ें

बारिश ने बरपाया कहर, ज़िम्बाब्वे में 78 लोगों की मौत
विदेश
Heavy rainfall in Zimbabwe

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

20 Jan 2026 01:55 pm

Published on:

20 Jan 2026 11:47 am

Hindi News / World / ईरान में प्रदर्शनकारियों को अल्टीमेटम – “3 दिन में सरेंडर करो नहीं तो…”

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप का 'ग्रीनलैंड' दांव और गाजा के लिए भारत को बुलावा: क्या नए वैश्विक युद्ध की आहट है?

Trump Greenland Crisis
विदेश

3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित, ट्रेन एक्सीडेंट में 40 लोगों की मौत के बाद स्पैनिश सरकार ने की घोषणा

Train accident in Spain
विदेश

ताइवान में घुसे चीनी फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट, क्या अब चीन भी कर रहा जंग की तैयारी?

Tejas Fighter Jet
विदेश

लंदन में 8 साल के हिंदू बच्चे से भेदभाव, तिलक लगाने की वजह से स्कूल छोड़ने पर किया मजबूर

london news
विदेश

स्मार्टफोन्स-सोशल मीडिया से बच्चे हो रहे डिप्रेशन का शिकार, अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने की सरकार से एक्शन की मांग

Kids using smartphones
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.