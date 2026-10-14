‘अब हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हथियार’, ईरान का बड़ा दावा, अमेरिका को दे डाली एक और चेतावनी

इस दौरान मोहेब्बी ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा- अमेरिका के लिए ईरान के खिलाफ नई जंग शुरू करना समझदारी वाली बात नहीं है। लेकिन ट्रंप प्रशासन को मिडटर्म चुनाव से पहले एक बड़ी जीत की जरूरत है। इसी वजह से खतरा अभी भी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि यह संभावना पूरी तरह खारिज नहीं की जा सकती।