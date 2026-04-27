US-Iran Tension: पाक के जरिए ईरान ने अमेरिका को भेजा एक और संदेश, क्या नए प्रपोजल को स्वीकार करेंगे ट्रंप?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि अगर ईरान बात करना चाहता है तो फोन कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वे सिर्फ बातचीत के लिए लंबी यात्रा करने के पक्ष में नहीं हैं। ट्रंप का यह बयान दिखाता है कि अमेरिका अभी भी दूरी बनाकर रखे हुए है और पहल ईरान से ही चाहता है।