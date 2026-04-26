Iran-US Tension: फोन पर थे पाक पीएम, अचानक क्यों भड़क उठे ईरान के राष्ट्रपति? अमेरिका को भेज दिया साफ संदेश

इसके साथ ही ईरान ने प्रतिबंधों में राहत और करीब 20 अरब डॉलर की संपत्ति को अनफ्रीज करने की मांग रखी है। साथ ही अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई से हुए नुकसान के लिए लगभग 270 अरब डॉलर के मुआवजे की भी मांग की गई है।