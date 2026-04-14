ईरान ने परमाणु प्रोग्राम पर 5 साल के लिए रोक लगाने का दिया प्रस्ताव, अमेरिका 20 साल पर अड़ा

अमेरिका (United States of America) और ईरान (Iran) के बीच पाकिस्तान (Pakistan) के इस्लामाबाद (Islamabad) में वार्ता का पहला दौर विफल रहने के बाद तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के आदेश पर उनकी नेवी ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को घेरना शुरू कर दिया है। इसके जवाब में ईरानी सेना भी मुस्तैद है। दोनों पक्षों के बीच वार्ता विफल होने का प्रमुख कारण परमाणु मुद्दे पर सहमति न बनना रहा। अब इस मामले पर एक नई बात सामने आई है।