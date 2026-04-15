Iran Warning: ‘हम युद्ध नहीं, बातचीत चाहते हैं’, राष्ट्रपति पेजेशकियन की अमेरिका को दो टूक, कहा- हमें झुकाना नामुमकिन

राष्ट्रपति पेजेशकियन ने अपने इस महत्वपूर्ण बयान में युद्ध के दौरान होने वाले भारी मानवीय नुकसान पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सीधा सवाल किया कि आखिर अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवीय सिद्धांतों के ढांचे के भीतर निर्दोष नागरिकों, बुद्धिजीवियों और मासूम बच्चों को निशाना बनाने का क्या औचित्य हो सकता है? इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों और अस्पतालों जैसे महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक केंद्रों को नष्ट करने की सैन्य कार्रवाइयों की भी कड़ी निंदा की। उनका यह बयान सीधे तौर पर उन सैन्य अभियानों पर सवाल उठाता है जिनमें आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है।