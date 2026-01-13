26 साल के प्रदर्शनकारी को फांसी पर लटकाएगी ईरान सरकार, खामेनेई विरोधी आंदोलन की यह पहली सजा-ए-मौत

ईरान में बढ़ रहे आर्थिक संकट के चलते देश की जनता ने यह प्रदर्शन शुरू किया है। लोगों ने खामेनेई सरकार को सत्ता से हटाने का फैसला ले लिया है लेकिन सरकार सत्ता में बने रहने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार ने पुलिस को प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाने के आदेश भी दे दिए हैं। देश के सभी 31 प्रांतों और 100 से ज्यादा शहरों में फैले इन प्रदर्शनों में अब तक 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। प्रदर्शन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर जेल में बंद किया जा रहा है।