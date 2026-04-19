19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अमेरिका से सीधे वार्ता के लिए ईरान ने किया इनकार, ये रही बड़ी वजह

US-Iran Talks: ईरान ने अमेरिका से सीधी बातचीत से इनकार करते हुए कहा कि पहले फ्रेमवर्क समझौते करें फिर बातचीत होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Apr 19, 2026

अमेरिका से सीधे वार्ता के लिए ईरान ने किया मना (ANI)

Iran US Face-to-Face Talks: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि वह फिलहाल अमेरिका के साथ सीधे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, वॉशिंगटन की अत्यधिक मांगें इस गतिरोध की सबसे बड़ी वजह हैं।

संदेशों के जरिए जारी है बातचीत

तुर्की के अंटाल्या में बोलते हुए ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने बताया कि दोनों देशों के बीच फिलहाल बातचीत सीधे नहीं, बल्कि संदेशों के जरिए चल रही है। उन्होंने कहा, हम अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि औपचारिक बैठक की ओर बढ़ सकें, क्योंकि कुछ अहम मुद्दों पर अमेरिका अपने कड़े रुख से पीछे नहीं हटा है।

यूरेनियम पर ईरान का साफ इनकार

खातिबजादेह ने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका नहीं भेजेगा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ईरान के परमाणु स्थलों से सामग्री वापस लेगा। उन्होंने दो टूक कहा, कोई भी संवर्धित सामग्री अमेरिका नहीं भेजी जाएगी। यह हमारे लिए शुरुआत से ही अस्वीकार्य है।

अमेरिकी प्रतिबंधों पर नाराजगी

ईरानी अधिकारी ने अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि इन अवैध एकतरफा प्रतिबंधों को खत्म किए बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। उन्होंने कहा, दूसरे पक्ष को हमारी मुख्य चिंताओं को समझना और उनका समाधान करना होगा।

पहले चाहिए फ्रेमवर्क समझौता

ईरान ने यह भी साफ किया कि किसी भी आमने-सामने की बैठक से पहले एक फ्रेमवर्क समझौता जरूरी है। यानी बातचीत से पहले दोनों पक्षों को बुनियादी शर्तों पर सहमति बनानी होगी।

क्षेत्रीय तनाव और ईरान का रुख

खातिबजादेह के अनुसार, क्षेत्र में ईरान की गतिविधियां पूरी तरह रक्षात्मक हैं। उन्होंने इसे लेबनान में इजरायल और हिज़्बुल्लाह के बीच जारी तनाव से भी जोड़ा। उन्होंने कहा, ईरान के पास आक्रांताओं को रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

होर्मुज पर नई पहल

ईरान ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज को लेकर एक नया प्रोटोकॉल बातचीत का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह मार्ग सभी नागरिक जहाजों के लिए खुला और सुरक्षित रहेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

19 Apr 2026 09:41 am

Hindi News / World / अमेरिका से सीधे वार्ता के लिए ईरान ने किया इनकार, ये रही बड़ी वजह

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

किम जोन ने सुबह-सुबह दागीं कई बैलिस्टिक मिसाइलें, जापान-साउथ कोरिया हाई अलर्ट पर

विदेश

होर्मुज में ईरानी सेना ने दो भारतीय जहाजों पर की फायरिंग, जानें इसके बाद क्या हुआ

Strait of Hormuz tension, Iran Navy firing Indian ships, IRGC Strait of Hormuz incident, Indian vessels Gulf attack,
विदेश

गाजा के बाद सीजफायर के बीच इजरायल ने लेबनान में खींची पीली रेखा, जानें क्या है इसका अर्थ?

Israel Lebanon Conflict, Ceasefire Violation, IDF Airstrike Lebanon, Yellow Line Explained
भारत

होर्मुज को बंद करने के बाद ईरान ने दी धमकी, कहा- कोई जहाज आगे बढ़ा तो बनेगा निशाना

विदेश

होर्मुज में भारतीय जहाजों पर फायरिंग के बाद ईरान की आई प्रतिक्रिया, कहा- भारत से मजबूत संबंध

Ministry of External Affairs, mea, Iran War, Iran America War, Indian Ships,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.