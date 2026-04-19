अमेरिका से सीधे वार्ता के लिए ईरान ने किया इनकार, ये रही बड़ी वजह

तुर्की के अंटाल्या में बोलते हुए ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने बताया कि दोनों देशों के बीच फिलहाल बातचीत सीधे नहीं, बल्कि संदेशों के जरिए चल रही है। उन्होंने कहा, हम अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि औपचारिक बैठक की ओर बढ़ सकें, क्योंकि कुछ अहम मुद्दों पर अमेरिका अपने कड़े रुख से पीछे नहीं हटा है।