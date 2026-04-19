होर्मुज में ईरानी सेना ने दो भारतीय जहाजों पर की फायरिंग, जानें इसके बाद क्या हुआ

बता दें कि जिन भारतीय जहाजों पर हमला हुआ है, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं इस हमले में किसी भी क्रू मेंबर को चोट नहीं लगी है। घटना के बाद सरकार ने कहा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जहाज के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही अन्य भारतीय झंडे वाले जहाजों का भी ध्यान रखा जा रहा है।