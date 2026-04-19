19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

होर्मुज में ईरानी सेना ने दो भारतीय जहाजों पर की फायरिंग, जानें इसके बाद क्या हुआ

Iran India Relations Latest News: जिन भारतीय जहाजों पर हमला हुआ है, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं इस हमले में किसी भी क्रू मेंबर को चोट नहीं लगी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Apr 19, 2026

Strait of Hormuz tension, Iran Navy firing Indian ships, IRGC Strait of Hormuz incident, Indian vessels Gulf attack,

होर्मुज में दो भारतीय जहाजों को बनाया निशाना (Photo-ANI)

Strait of Hormuz Tension: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को ईरानी नौसेना ने होर्मुज ऑफ स्ट्रेट से गुजर रहे दो भारतीय जहाजों को फायरिंग की है। इसके बाद भारत ने ईरानी राजदूत को तलब किया है। वहीं इस घटना के बाद ईरान की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें कहा गया कि भारत और ईरान के बीच संबंध मजबूत है।

जहाजों को नहीं हुआ नुकसान

बता दें कि जिन भारतीय जहाजों पर हमला हुआ है, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं इस हमले में किसी भी क्रू मेंबर को चोट नहीं लगी है। घटना के बाद सरकार ने कहा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जहाज के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही अन्य भारतीय झंडे वाले जहाजों का भी ध्यान रखा जा रहा है। 

कौन से भारतीय जहाज निशाना बने?

शिपिंग मंत्रालय ने इन दो जहाजों की पहचान सनमार हेराल्ड (एक कच्चे तेल का टैंकर) और जग अर्नव (एक बल्क कैरियर) के रूप में की है। दोनों जहाज हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे थे, तभी ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौकाओं ने उन पर गोलीबारी की। इसके बाद जहाजों को वापस मुड़ना पड़ा। हालांकि, इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

विदेश मंत्रालय ने अभी तक जहाजों के बारे में विस्तृत जानकारी जारी नहीं की है। मरीन ट्रैफिक के अनुसार, सनमार हेराल्ड इराक से कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा था, जबकि जग अर्नव सऊदी अरब के अल जुबैल से भारत के लिए रवाना हुआ था।

होर्मुज को लेकर ट्रंप ने क्या कहा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज को बंद करने के फैसले पर ईरान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद किया जा रहा है, जबकि इसे एक दिन पहले ही खोलने की घोषणा की गई थी। इस कदम पर नाराजगी जताने के बावजूद ट्रंप ने कहा कि बातचीत अभी भी जारी है और उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान थोड़ा चालाकी कर रहा है।

ट्रंप ने आगे कहा कि हम उनसे बात कर रहे हैं। वे फिर से जलडमरूमध्य को बंद करना चाहते थे, जैसा कि वे सालों से करते आए हैं, लेकिन वे हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ट्रंप ने कहा कि ईरान को लेकर दिन में बाद में कुछ जानकारी दी जाएगी। 

ईरान ने हमले के बाद दी प्रतिक्रिया

भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि ने शनिवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास दो भारतीय झंडे वाले टैंकरों पर हुए हमले को लेकर प्रतिक्रिया दी। डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि भारत और ईरान के बीच संबंध बहुत मजबूत हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि इन संबंधों से नई दिल्ली को लाभ हुआ है। उन्होंने बताया कि भारत के तेल टैंकर सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते रहे हैं।

इलाही ने कहा कि ईरान और भारत के बीच संबंध बहुत मजबूत हैं और आपने जिस घटना का जिक्र किया है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होगा और यह मामला सुलझ जाएगा।

ये भी पढ़ें

‘बात नहीं बनी तो फिर बसरेंगे बम’, ट्रंप ने ईरान को दे दिया अल्टीमेटम; होर्मुज को लेकर भी चेताया
विदेश
strait of hormuz, war news, war iran news, iran war, us iran, us news, us iran news,

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Apr 2026 09:04 am

Hindi News / World / होर्मुज में ईरानी सेना ने दो भारतीय जहाजों पर की फायरिंग, जानें इसके बाद क्या हुआ

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका से सीधे वार्ता के लिए ईरान ने किया इनकार, ये रही बड़ी वजह

विदेश

गाजा के बाद सीजफायर के बीच इजरायल ने लेबनान में खींची पीली रेखा, जानें क्या है इसका अर्थ?

Israel Lebanon Conflict, Ceasefire Violation, IDF Airstrike Lebanon, Yellow Line Explained
भारत

होर्मुज को बंद करने के बाद ईरान ने दी धमकी, कहा- कोई जहाज आगे बढ़ा तो बनेगा निशाना

विदेश

होर्मुज में भारतीय जहाजों पर फायरिंग के बाद ईरान की आई प्रतिक्रिया, कहा- भारत से मजबूत संबंध

Ministry of External Affairs, mea, Iran War, Iran America War, Indian Ships,
विदेश

स्विट्जरलैंड में मिला 2,000 साल पुराना रोमन साम्राज्य का सैन्य खजाना, कैसे हुआ खुलासा?

Military Treasure Found in Switzerland
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.