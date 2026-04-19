स्विट्जरलैंड में मिला 2,000 साल पुराना रोमन साम्राज्य का सैन्य खजाना, कैसे हुआ खुलासा?

स्विट्जरलैंड की नूशैटेल झील के तल में हार्नेस और वैगनों के पुर्जे भी मिले हैं। जिनमें अच्छी तरह से संरक्षित पहिए भी शामिल हैं, जो स्विट्जरलैंड में अपनी तरह के एकमात्र रोमन नमूने हैं। पानी की तलहटी में मिले जहाज के मलबे से मिली तलवारों से यह संकेत मिलता है कि नागरिक व्यापारी पोत पर सैन्य सुरक्षा दल भी सवार थे। इन वस्तुओं में क्षेत्र में निर्मित सैकड़ों साबुत चीनी मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। जिनमें थालियां, प्लेटें, कप और कटोरे शामिल हैं। इनमें स्पेन से आयातित जैतून के तेल के लिए एम्फोरा (मिट्टी के पात्र) और चालक दल द्वारा उपयोग किए जाने वाले बर्तन और औजार भी शामिल हैं।