गाजा के बाद सीजफायर के बीच इजरायल ने लेबनान में खींची पीली रेखा, जानें क्या है इसका अर्थ?

येलो लाइन एक काल्पनिक सैन्य रेखा होती है जिसे जमीन पर विभाजन के लिए खींचा जाता है। इससे अलग-अलग इलाकों को कंट्रोल करने में आसानी होती है। इससे यह तय किया जाता है कि सेना कहां तक रहेगी और किस तरफ से खतरा आ सकता है। गाजा में भी 10 अक्टूबर को इस तरह की लाइन बनाकर इलाकों को दो हिस्सों में बांटा गया था। उसमें से एक हिस्सा इजरायल और एक हिस्सा हमास के पास रहा। अब लेबनान में भी इजरायल यह मॉडल अपनाकर वही रणनीति अपनाने का कोशिश कर रहा है।