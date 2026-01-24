‘धमकी हमारे लिए नई बात नहीं है, हम भी अब हर चीज के लिए तैयार’, ईरान ने ट्रंप को कर दिया सीधा चैलेंज

अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में यह बात कही। दरअसल, ट्रंप ने कहा था- प्रदर्शनकरियों पर ईरान को अत्याचार नहीं करना चाहिए लेकिन मैंने चेतावनी दे दी है। अगर कभी कुछ होता है, तो हम पूरे देश को उड़ा देंगे।