Breaking News: ईरान ने युद्ध रोकने के लिए रखीं ये 5 शर्तें, अमेरिका को दी चेतावनी

Conflict : ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच जारी विनाशकारी युद्ध (War 2026) अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुँच गया है। तेहरान ने शांति बहाली के लिए (Peace Proposal) की दिशा में अपनी 5 कड़ी शर्तें दुनिया के सामने रखी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' (Operation Epic Fury) और बी-52 बॉम्बर्स (B-52 Bombers) की तैनाती के बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि वह झुकने वाला नहीं है। तेहरान टाइम्स (Tehran Times) के मुताबिक, यदि हमलों और हत्याओं का सिलसिला तुरंत नहीं रुका, तो खाड़ी क्षेत्र में 'प्रलय' आ सकती है।