ट्रंप की खार्ग आइलैंड पर हमले की धमकी के बाद ईरान का पलटवार, कुवैत के तेल टैंकर पर किया हमला

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध (Iran-US Israel War) अभी भी जारी है और आज इस युद्ध का 32वां दिन है। अमेरिका और इज़रायल की तरफ से ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी है, तो ईरान भी मिडिल ईस्ट (Middle East) में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले कर रहा है। अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) दावा किया है कि युद्धविराम के लिए ईरान से अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत चल रही है। हालांकि ट्रंप ने ईरान के खार्ग आइलैंड (Kharg Island) पर हमला करने और ईरानी तेल को कब्ज़े में लेने की धमकी भी दी है। साथ ही ईरान के सभी ऊर्जा संयंत्रों को भी तबाह करने की बात कहकर ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की है। ऐसे में अब ईरान ने पलटवार किया है।